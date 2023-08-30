2023/08/30 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، الإطاحة بإرهابي شارك بمجزرة سبايكر في نينوى. وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، أنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة المتورطين بجريمة سبايكر النكراء وما تبقى من فلول داعش الإرهابية وبإشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، حيث تمكن رجال وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى […]

ظهرت المقالة شارك باعدام طلاب سبايكر.. وكالة الاستخبارات تطيح بأخطر المجرمين بعد استدراجه من دول الجوار أولاً على ايرث نيوز.