2023/08/30 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، حصيلة عملياته ضد ملف تهريب النفط خلال الأشهر الأربعة الماضية في بغداد والمحافظات. وذكر بيان للجهاز تلقته ايرث نيوز، أن “استمراراً للجهود الاستخبارية والميدانية والعمليات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة شبكات تهريب النفط، واستناداً إلى التوجيهات المستمرة والسديدة من قبل القائد العام للقوات المسلحة […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته ضد ملف تهريب النفط أولاً على ايرث نيوز.