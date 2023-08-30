2023/08/30 | 11:16 - المصدر: شركة OPPO

بغداد، العراق / أغسطس - أعلنت شركة OPPO عن إطلاق هاتف OPPO A78 الجديد في العراق. والذي يتميز بتحديثات كبيرة مع شاشة FHD+ AMOLED، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، وشحن فلاش SUPERVOOCTM فائق السرعة بقدرة 67 واط، وبطارية كبيرة تدوم طويلاً بقدرة 5000 ملي أمبير في الساعة، ونظام التشغيل ColorOS 13.1 الذكي والآمن والمزيد، وقد تم تصميم A78 لتقديم أداء سلس لمدة تصل إلى أربع سنوات. يتم تعزيز هذا الأداء الاستثنائي من خلال تصميم مميز فائق النحافة ومذهل بصريًا مع تصميم Diamond Matrix الأول من نوعه في الصناعة على الغطاء الخلفي، مما يجعل الهاتف متميزًا تمامًا من حيث الأسلوب والأداء.

شحن سريع وموثوق مع بطارية تدوم لفترة أطول

يتميز OPPO A78 بشاحن فلاش فائق السرعة بقدرة 67 واط SUPERVOOCTM وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويوفر واحدة من أسرع سرعات شحن الفلاش على أي هاتف ذكي في النطاق السعري. مع 67 واط SUPERVOOCTM، يمكن شحن A78 بنسبة 100% في حوالي 44 دقيقة. وبفضل سرعة الشحن المذهلة هذه، من الممكن أيضًا شحن الهاتف ليدوم طوال الرحلة بشحن سريع في اللحظة الأخيرة قبل ركوب الطائرة. عند شحنها بالكامل، يمكن للبطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة أن توفر 27.4 يومًا في وضع الطيران أو 16.37 ساعة من فيديو YouTube، لذلك يمكن أن تدوم بسهولة يومًا كاملاً من الاستخدام المتوسط.

قدمت OPPO أيضًا سلسلة من التقنيات الحصرية المصممة لتعزيز سلامة وموثوقية الشحن على هاتف A78. يساعد محرك صحة البطارية من OPPO على إطالة عمر بطارية هاتف A78 إلى ما يصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ، وهو ما يكفي للحفاظ على عمل البطارية في حالة جيدة لمدة تصل إلى أربع سنوات. يتم الشحن الأمثل طوال اليوم بذكاء عادات الشحن اليومية للمستخدمين ويضبط سرعة الشحن وفقًا لذلك. بالنسبة للعاملين في المكاتب الذين غالبًا ما يتركون هواتفهم متصلة بالشاحن طوال اليوم، يمكن أن يتوقف الشحن المحسن طوال اليوم عن شحن البطارية تلقائيًا عندما تصل إلى 80% من سعتها ثم يستأنف الشحن إلى 100% في الوقت المناسب لنهاية العمل. وهذا يقلل من الشحن المستمر للبطارية لتحسين السلامة وطول عمر البطارية بشكل عام. علاوة على ذلك، تعود حماية الشحن المكونة من 5 طبقات إلى A78 لتحسين السلامة الشاملة عبر عملية الشحن بأكملها.

تجربة سمعية وبصرية آسرة

يعد OPPO A78 أول هاتف من سلسلة OPPO A يتميز بشاشة FHD + AMOLED نادرًا ما يمكن رؤيتها في النطاق السعري. تتميز الشاشة مقاس 6.4 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 180 هرتز لتوفير سلاسة واستجابة معززة. مع سطوع إجمالي يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، توفر الشاشة تفاصيل مذهلة حتى في ضوء الشمس المباشر، بينما تساعد الإضاءة الخلفية الذكية المتكيفة على توفير تجربة بصرية أكثر راحة في بيئات مختلفة لتقليل التعب البصري الناتج عن المشاهدة لفترات طويلة. تتضمن الشاشة أيضًا أول ميزة إلغاء قفل بصمة الإصبع داخل الشاشة على هاتف ذكي بهذا النطاق السعري، مما يوفر توازنًا أفضل بين التصميم الجمالي والكفاءة.

إلى جانب التجربة البصرية الرائعة، يوفر A78 صوتًا محيطيًا آسراً وأكثر ووضوحًا من خلال مكبرات الصوت الاستريو المزدوجة وReal HD Sound 3.0، مما يوفر صوتًا مثاليًا تم تعديله ليناسب سيناريوهات مختلفة مثل الموسيقى والفيديو والألعاب. بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في تحسين الأمور، يمكن لوضع Ultra Volume رفع مستوى الصوت بنسبة تصل إلى 200%، مما يسهل سماع الموسيقى أو رنين الهاتف حتى في أكثر الأماكن ضجيجًا. عند إجراء مكالمات صوتية، يمكن زيادة مستوى صوت سماعة الأذن بمقدار 3 ديسيبل دون التأثير على جودة الصوت، حتى يتمكن المستخدمون من سماع محادثاتهم بوضوح في جميع الأوقات.

فيما يتعلق بالكاميرا، تم تجهيز هاتف A78 بنظام كاميرا يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وسلسلة من الميزات الجديدة التي تجعل التقاط الصور ومقاطع الفيديو المذهلة أسهل من أي وقت مضى. على سبيل المثال، يمكن استخدام فيديو العرض المزدوج للتصوير من الكاميرتين الأمامية والخلفية في وقت واحد ودمج اللقطات في إطار واحد، مما يفتح آفاقًا جديدة في تصوير مدونات الفيديو الإبداعية.

الاستخدام والبقاء على نحو سلس لمدة تصل إلى أربع سنوات

يتم تشغيل هاتف A78 بواسطة منصة Snapdragon® 680 المحمولة، مما يوفر أداءً قويًا مع استهلاك محسن للطاقة مصمم للمهام اليومية. يتميز الهاتف بتكوين ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط (ROM) بسعة 256 جيجابايت مع ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الإضافية من خلال فتحة بطاقة SD. ويتضمن أيضًا تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من OPPO، والتي يمكن استخدامها لتحويل مساحة ROM المجانية مؤقتًا إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت كحد أقصى للحفاظ على تشغيل الهاتف بسلاسة أثناء حالات التحميل الثقيل.

على مستوى النظام، يستخدم محرك الحوسبة الديناميكية الذي طورته OPPO تكنولوجيا الحوسبة المتوازية لتحسين جدولة واستعادة موارد الحوسبة لتعزيز السرعة والاستقرار بشكل عام. في هاتف A78، يمكن لمحرك الحوسبة الديناميكية زيادة سرعات فتح التطبيق بنسبة تصل إلى 1.42%. كما أنه يساعد في الحفاظ على تشغيل ما يصل إلى 19 تطبيقًا في الخلفية في نفس الوقت دون أي تأخير ملحوظ.

وبفضل كل هذه التحسينات، يوفر هاتف A78 أداءً سلسًا للغاية لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما يضمن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة تدوم لفترة أطول مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى بسعر مماثل.

هيكل محسّن ونحيف للغاية مع تصميم Diamond Matrix الأول من نوعه في صناعة الهواتف

يتوفر هاتف A78 بلونين جديدين وعصريين – Aqua Green وMist Black. مستوحى من الماء، يستخدم Aqua Green A78 عملية مزدوجة الطبقة لتركيب تصميم Diamond Matrix الأول من نوعه في الصناعة فوق طبقة أساسية خضراء مائية. والنتيجة هي لون نابض بالحياة وحيوي يتلألأ مثل الماس الذي يطفو على سطح رقيق من ماء ليخلق مظهرًا رائعًا فريدًا من نوعه. وفي الوقت نفسه، يضيف Mist Black لمسة من اللون الأصفر والأخضر إلى قاعدة اللون الأسود النقي لإضفاء إحساس بالأبعاد على الهاتف.

يرث هاتف A78 نفس التصميم القديم فائق النحافة مثل الموديلات السابقة في سلسلة OPPO A مع تقديم العديد من التحديثات الجديدة. يمنح الإطار الأوسط ذو الزاوية اليمنى 2.5D والحواف الناعمة الهاتف مظهرًا مدمجًا أنيقًا وخفيف الوزن مع جعله أكثر راحة في الإمساك به. حتى مع بطاريته الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، يواصل هاتف A78 نفس التصميم النحيف وخفيف الوزن لسلسلة Reno، حيث يبلغ سمكه 7.93 ملم ويزن 180 جرامًا فقط مما يجعله أنحف هاتف ببطارية 5000 مللي أمبير ضمن النطاق السعري.

وإلى جانب تحديثات التصميم هذه، يتميز A78 أيضًا بالجودة والمتانة المحسنة. وقد تم إخضاع الهاتف لبعض اختبارات المتانة الأكثر صرامة في مختبر OPPO للتأكد من أنه جاهز لمواجهة تحديات الحياة اليومية. كما أنه حاصل على تصنيف IP54 المقاوم للماء، مما يعني أنه لن يتأثر بالرذاذ والانسكابات المنتظمة.

نظام تشغيل ColorOS 13.1 أكثر ذكاءً وخصوصية

تم تصميم ColorOS 13.1 الموجود على A78 لتعزيز الراحة والخصوصية. من بين الميزات الجديدة في أحدث إصدار من ColorOS هي Screen Translate، التي تستخدم Google Lens لترجمة محتوى الشاشة بأكملها بنقرة واحدة فقط من الشريط الجانبي. ومع دعم الترجمة الذكية بين 105 لغة، يمكن أيضًا استخدام Screen Translate لترجمة النص المستند إلى الصورة. يستطيع Auto Pixelate التعرف على المعلومات الحساسة وتقسيمها تلقائيًا مثل صور الملف الشخصي والأسماء الموجودة في لقطات شاشة الدردشة بنقرة واحدة فقط.

علاوة على ذلك، يتضمن ColorOS 13.1 خزانة خاصة محدثة تم تحديثها باستخدام معيار التشفير المتقدم (AES) للحفاظ على تشفير الملفات الخاصة وتخزينها في دليل خاص بمستوى أعلى من الأمان. تمت إضافة التحكم في الوصول إلى 5 درجات أيضًا لمنح المستخدمين التحكم الكامل في من يمكنه رؤية بياناتهم ومتى.

توافره في الاسواق

يتوفر هاتف OPPO A78 باللون الأخضر المائي والأسود الضبابي في العراق. سيتم تسعير طراز 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط بـ 189 دولارًا.

https://www.oppo.com/iq/smartphones/series-a/a78