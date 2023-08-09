وزير النقل يعلن موافقة مجلس الوزراء على تمليك الاراضي لموظفي الوزارة

2023/08/30 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء (30 آب 2023) موافقة مجلس الوزراء على تمليك الاراضي في منطقة العطيفية ببغداد لموظفي الوزارة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "جهود الوزير اثمرت بحصول موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية رقم ٣٤ في ٢٩-٨- ٢٠٢٣، على تمليك الاراضي ضمن القطعة المرقمة ١٤٢٣/٩١ عطيفية الى موظفي وزارة النقل والشركة العامة للسكك الحديد وتشكيلات الوزارة."

وأضاف، ان "موظفي الوزارة ينتظرون موافقة مجلس الوزراء منذ العام ٢٠١٠، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اصدر المجلس قراره بالموافقة".

وأشار البيان الى أن "هذا القرار يمثل حلا لمعاناة شريحة واسعة من الموظفين المستحقين".