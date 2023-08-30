بتوجيه من رئيس الوزراء.. وزير الصحة يتكفل بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر

2023/08/30 | 12:25 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، التكفل بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر ‏‏بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أكد خلال استقباله رئيس نادي الكرخ كريم حمادي في مقر الوزارة تكفله بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر وتذليل كافة العقبات لاستمرار العلاج ومتابعة حالته الصحية لحين اكتسابه الشفاء التام".

من جانبه، قدم رئيس نادي الكرخ كريم حمادي "شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير الشباب والرياضة لاهتمامهم وحرصهم على صحة وسلامة اللاعب وكافة شرائح المجتمع ومنهم الرياضيين وإيلائهم الاهتمام الخاص كونهم يعكسون الجانب المشرق للبلد".