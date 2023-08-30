كتيبة الأسود ترفع وتيرة الإعداد قبل السفر الى تايلند

2023/08/30 | 12:25 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم، تدريباته في بغداد بقيادة الجهاز الفني الاسباني والذي يقوده المدرب خيسوس كاساس استعدادا للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند في نُسختها الـ 49.وقال المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن " منتخبنا يجري وحدتين تدريبيتين في اليوم الاولى صباحية وتتركز على التمارين البدنية في قاعة الـ(جم) والوحدة المسائية تقام في ملعب البرج بجامعة بغداد".وبين عماد أن" التدريبات تجري بمشاركة 13 لاعباً هم كلا من : جلال حسن ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، أحمد يحيى ، أحمد فرحان ، عبد الرزاق قاسم ، أمجد عطوان ، علي صادق ، مهند علي ، مناف يونس ، حسين علي ، محمد جميل ، إبراهيم بايش، وخلال اليومين المقبلين سيلتحق الحارس فهد طالب والمدافع علي عدنان بصفوف المنتخب قادمَين من إيران".وأضاف عماد، أن" وفد المنتخب سيغادر الى مدينة شنغماي التايلندية في الثالث من الشهر المقبل على أن يلتحق اللاعبين المحترفين بالفريق يوم 4 من ايلول في تايلند".وتابع عماد، أن" القائمة التي تم الإعلان عنها والتي تتكون من 23 لاعبا هي القائمة الرئيسة التي ستتواجد في بطولة كأس ملك تايلند ولا تغيير عليها ".