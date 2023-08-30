2023/08/30 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء (30 آب 2023)، فتح التقديم الى قناة 10% الأوائل من خريجي المعاهد للسنة الدراسية 2024/2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر للسنة الدراسية 2024/2023".

وأوضحت أن "مخولي المعاهد سيتولون إدخال بيانات الطلبة الأوائل عبر بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org)، لغاية 2023/9/24 فيما سيتم فتح بوابة التقديم أمام الطلبة لتثبيت اختياراتهم اعتبارا من 2023/9/25 ولغاية 2023/10/8.







