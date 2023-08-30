2023/08/30 | 12:30 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قال مركز جنيف الدولي للعدالة، الأربعاء، إن العراق يتصدر دول العالم في أعداد المختفين قسراً، وفيما أشار إلى أن عدد المفقودين منذ عام 2003 يقدر بنحو مليون شخص، دعا السلطات إلى محاسبة المتورطين والمسؤولين "الذين لم يقوموا بما يجب" لمنع هذه الحالات.

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أدناه نص البيان:

جدير بالذكر أن مركز جنيف هي منظمة غير حكومية، مقرها الرئيس في جنيف، تُعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، في قضايا المعاملة السيئة بالسجون، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعدامات الصورية وغيرها.