لحظات مرعبة.. دهس شاب وحبيبته أثناء ’قبلة الموت’ (فيديو)

2023/08/30 | 12:30 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

وثقت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظات مرعبة لعملية دهس سيارة لشاب وحبيبته أثناء تبادل القبل على الرصيف في البرازيل.

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ويظهر في الفيديو المتداول جوناثان ريبيرو، 31 عاما، وصديقته، 26 عاما، وهما يسيران مع كلبهما في المنطقة الجنوبية من ساو باولو يوم الأحد الماضي، عندما اصطدمت بهما السيارة بالقرب من محطة الوقود.

وتم جر ريبيرو وشريكته على الرصيف قبل أن تتوقف السيارة، ويتوجه نحوها أحد المارة ليعيق عملية هروب سائقها، 30 عاما، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

على إثر ذلك، تم نقل ريبيرو إلى مستشفى كامبو ليمبو البلدي في البرازيل حيث توفي متأثرا بجراحه، بينما أصيبت صديقته بكسر في الكتف وكدمات في رأسها وساقيها.

وأجرى عناصر الشرطة اختبار كحول للسائق، ليتبين أنه كان تحت تأثير الكحول، كما تم العثور على كمية من المخدرات داخل السيارة. وبعد استجوابه، أخبرهم أنه لا يتذكر الحادث، فتم حجزه ثم عرضه على القاضي، الذي منحه إطلاق سراح مؤقت.

وبموجب شروط الإفراج، يتعين على الرجل المثول أمام المحكمة مرتين في الشهر، ولا يسمح له بمغادرة المنطقة التي يعيش فيها لأكثر من 8 ساعات يوميا.

كما يتعين عليه إبلاغ المحكمة بأي تغيير في العنوان ويمنع من زيارة الحانات والنوادي الليلية وبيوت الدعارة وما شابه ذلك.

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