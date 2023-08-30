2023/08/30 | 12:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلن مدير منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، يوم الأربعاء، دخول أكثر من مليون و100 ألف زائر إيراني إلى العراق، فيما أكد مغادرة أكثر من 36 ألفاً منهم البلاد بعد أن أتموا مراسم زيارة العتبات المقدسة عبر هذا المنفذ.

وقال مدير المنفذ، العميد عاطف ناجي، لوكالة شفق نيوز، إن "منذ يوم 18 آب/أغسطس الجاري، بدأ دخول الزائرين الإيرانيين إلى البلاد عبر منفذ زرباطية، والأمور تسير بانسيابية عالية دون أي معوقات".

وأضاف أن "هناك خططاً معدة لنقل الزائرين الإيرانيين، وأن هناك 300 حافلة إيرانية تسهم في نقلهم، دون أي معرقلات أو صعوبات"، موضحاً أن "المنفذ دخل الآن مرحلة الذروة، في توافد الزائرين ومغادرتهم".

هذا ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، جموع الزائرين المتوافدين عبر منفذ زرباطية الحدودي ضمن محافظة واسط، وذلك وسط إجراءات أمنية وخدمية استثنائية.

وبدأت حشود زوار الأربعينية بالتوجه نحو كربلاء من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج البلاد قبل أكثر من عشرة أيام، لأداء مراسم الزيارة التي ستبدأ في الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويحيي المسلمون الشيعة، ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.