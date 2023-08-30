تدشين أول خط سكك حديد مزدوج في العراق

2023/08/30 | 12:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، أول خط سكك حديد مزدوج في العراق.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان خط السكة المزدوج يبدأ من اقصى جنوبي بغداد بأتجاه قضاء المسيب في بابل لمسافة 40 كم.

وأضاف "افتتحنا المقطع الاول من خط السكة المحمودية _ الاسكندرية، والمقطع الثاني من خط الأسكندرية _ المسيب خدمة لزائري الإمام الحسين".

وأشار الوزير، إلى أن إنجاز خط سكة الحديد المزدوج قبل الزيارة الاربعينية جاء لاستيعاب زخم الزائرين وتقليل زمن السفر الى محافظة كربلاء.