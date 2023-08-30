درجال يبحث مع مدير شركة فيزا العالمية سبل تطوير الكرة العراقية

2023/08/30 | 13:25 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس الاتحاد العراقي لكُرة القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، مع المدير الإقليمي لشركة فيزا العالمية ماريو مكاري سبل تطوير الكرة العراقية أثناء زيارته لمقر الاتحاد بحضور الأمين العام محمد فرحانوقال درجال في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هذا اللقاء ليس الأول حيث سبق أن التقيا في كثير من المُناسبات، آخرها في بطولةِ كأس العالم في قطر، وبحثا حينها سُبلَ التعاون والشراكة لتطويرِ كرة القدمِ في العراق".وأوضح، أن" عقد الشراكة مع شركةِ فيزا العالميّة سيشكل حدثاً مهماً للارتقاءِ بمستوى الكرة العراقيّة وتنميتها بشكلٍ فاعل".من جهته، أكد ماريو مكاري أن" زيارته لمقرِ الاتحاد تتضمنُ بحثَ سبل التعاون والشراكة مع الاتحادِ العراقي"، مشيرا الى أن" شركةَ فيزا مقبلةٌ على عقد شراكةٍ مع الاتحاد العراقيّ سيسهم في تطويرِ وتنمية كرة القدم من خلال خبرتها في رعايةِ كثيرٍ من الفعاليات الرياضيّة في المنطقة، وكذلك كونها الراعي الرسميّ لبُطولةِ كأس العالم في قطر، معربا عن أمله بأن تثمر هذه الزيارة عن شراكة حقيقيةٍ في المُستقبلِ مع الاتحاد العراقيّ لما تشكله كرة القدم من أهميةٍ كبيرةٍ للعراقيين".