بالفيديو.. امطار رعدية غزيرة تضرب اربيل الآن

2023/08/30 | 13:28 - المصدر: رووداو

أمطار رعدية غزيرة تنعش أربيل بفرح وبهجة

أبهرت العواصف الرعدية الغزيرة مدينة أربيل اليوم، حيث شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة جلبت البهجة والسرور للسكان.

مع سقوط أمطار غزيرة، غُسلت شوارع المدينة، مما أضاف جمالًا خاصًا للمشهد الحضري.

وتجمع الأهالي للاستمتاع بمشاهد الأمطار والاستفادة من الأجواء اللطيفة.

من اللافت أن هذه الأمطار جاءت بعد فترة جفاف طويلة في المنطقة، مما جعلها سببًا للابتهاج والفرح.

ولا يمكن إنكار أن هذا الهطول المفاجئ للأمطار يعزز من حالة الارتياح والتفاؤل في أربيل.