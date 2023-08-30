القبض على إرهابي وتاجر مخدرات بعمليتين منفصلتين في ذي قار وميسان

2023/08/30 | 13:30 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع ، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد تجار المخدرات بحوزته كيلو غرام من مادة الهروين في ذي قار، فيما أشارت إلى إلقاء القبض على مطلوب بتهم الإرهاب بميسان.وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (1/4)ارهاب، وذلك من خلال تواجده في قضاء الميمونة، إذ تم تسليمه الى الجهات المختصة أصوليا".وتابع البيان، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة الى المديرية ذاتها تمكنت من الإطاحة بأحد تجار ومروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (كيلو غرام) من مادة الهروين المخدرة".وأشار إلى، أن "عملية القبض جاءت من خلال كمين محكم نفذته مفارز المديرية، بالتنسيق مع شعبه شؤون المخدرات على الطريق الرابط ما بين محافظة ميسان وقضاء الرفاعي".