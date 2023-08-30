2023/08/30 | 13:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي لمدة خمسة أيام وذلك بالتزامن مع حلول زيارة اربعينية الإمام الحسين وتوجه حشود الزائرين من داخل وخارج البلاد صوب مدينة كربلاء لإحياء مراسيمها.

وقال محافظ واسط في بيان، إنه "من أجل اتاحة الفرصة لأهلنا في محافظة واسط لأداء مراسم الزيارة أو تقديم الخدمات للزائرين تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة واسط اعتباراً من يوم الأحد 3 أيلول 2023 ولغاية يوم الخميس 7 أيلول 2023".

وأوضح أن "العطلة لا تشمل المصارف والدوائر الخدمية التي يرتبط عملها بمراسم الزيارة".