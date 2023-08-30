2023/08/30 | 13:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قررت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع.

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وذكر بيان للمحافظ محمد جميل المياحي تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2023)، أنه "من أجل إتاحة الفرصة للأهالي في محافظة واسط لأداء مراسم الزيارة الأربعينية أو تقديم الخدمات للزائرين، تقرر تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد المقبل ولغاية يوم الخميس 7 أيلول".

وأضاف، أن "العطلة لا تشمل المصارف والدوائر الخدمية التي يرتبط عملها بمراسم الزيارة".