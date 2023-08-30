2023/08/30 | 13:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

يواصل داعش نشاطه على الأراضي السورية، ليثبت تواجده الفعلي، خلافا لإعلان قيادة التحالف الدولي لمواجهة التنظيم هزيمته في شهر مارس/آذار من العام 2019، بحسب تقرير تحليلي معزز بالأرقام والاحصائيات للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وذكر المرصد أن نشاط التنظيم يتضح من خلال الهجمات التي يشنها على قوات النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" كلٌ في مناطق نفوذه، والتي يقابلها عمليات عسكرية مضادة تشنها "قوات سوريا الديمقراطية" بالتعاون مع التحالف الدولي، إضافة إلى العمليات الأمنية التي تشنها قوات النظام بالتعاون مع القوات الروسية، بهدف مواجهة خلايا التنظيم في مناطق سيطرتهما.

وذكر التقرير "تسعى خلايا التنظيم لاستغلال كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف التي تعمل من خلالها على إرسال رسالة مفادها أن التنظيم سيظل باقيا" .

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الشهر 109 من عمر "الخلافة" المفترضة المُعلنة، 20 عملية قامت بها خلايا تنظيم داعش ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية"، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 12، هم: 4 من المدنيين، و8 من القوات العسكرية العاملة في مناطق الإدارة الذاتية.

وفي مفلف المختطفين افاد المرصد: على الرغم من انقضاء نحو 53 شهرا على الإعلان الرسمي للتحالف الدولي بالقضاء على تنظيم داعش كقوة مسيطرة شرق نهر الفرات، وبرغم التطورات التي جرت على مدار الفترة الماضية، فإن الصمت لا يزال متواصلا من قبل جميع الأطراف حول قضية المختطفين لدى التنظيم دون تقديم أي إجابة عن مصير آلاف المختطفين، حيث تتواصل المخاوف على حياة ومصير المختطفين ومنهم الأب باولو داولوليو والمطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي، وعبدالله الخليل وصحفي بريطاني وصحفي سكاي نيوز وصحفيين آخرين، إضافة لمئات المختطفين من أبناء منطقة عين العرب (كوباني) وعفرين، بالإضافة لأبناء دير الزور.

وعلى ضوء التطورات المتلاحقة فيما يتعلق بداعش ونشاطه الكبير، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، لينال قتلة الشعب السوري عقابهم مع آمريهم ومحرضيهم.

كما يشير "المرصد السوري" إلى أنه سبق وأن أشار مراراً وتكراراً أن تنظيم داعش لم ينته وجوده في سوريا في آذار/مارس 2019، بل ما جرى هو إنهاء سيطرته على مناطق مأهولة بالسكان، بينما لايزال التنظيم يواصل عملياته في مناطق واسعة من الأراضي السورية ويوجه رسائل إلى العالم أجمع بأنه لم يفقد قوته ولم تستطع قوات النظام وروسيا ولا التحالف وقسد بالحد من نشاطه على الرغم من الحملات الأمنية المتكررة.



