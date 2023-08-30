توتال إنرجيز: سلامة الموظفين والعمليات في الغابون "أولوية قصوى"

2023/08/30 | 13:34 - المصدر: رويترز

قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز اليوم الأربعاء إنها حشدت جهودها لضمان سلامة موظفيها وعملياتها في الجابون وأشارت إلى أن ذلك هو "أولويتها القصوى".

وزعمت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون الاستيلاء على السلطة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وذكرت توتال إنرجيز أن لديها 350 موظفا في الجابون وأنها الموزع الرئيسي للمنتجات البترولية بالبلاد عبر 45 محطة وقود. كما جاء من الجابون 0.6 بالمئة من إنتاج الشركة من النفط والغاز في عام 2022.

ولم تستجب الشركة بعد لتساؤل عما إذا كان الانقلاب في الجابون سيؤثر على عملياتها.