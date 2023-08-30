2023/08/30 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أعلنت محافظة واسط، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، تعطيل الدوام الرسمي لمدة 5 أيام لاداء مراسم الزيارة الأربعينية.

وكتب محافظ واسط محمد جميل المياحي، في منشور بفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم" أن "من أجل اتاحة الفرصة لأهلنا في محافظة واسط لأداء مراسم الزيارة أو تقديم الخدمات للزائرين".

وأضاف أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة واسط اعتباراً من يوم الأحد 3 أيلول 2023 ولغاية يوم الخميس 7 أيلول 2023 ".

وأشار المياحي أن "العطلة لا تشمل المصارف والدوائر الخدمية التي يرتبط عملها بمراسم الزيارة".

وكانت محافظة واسط قررت، في وقت سابق، تقلص الدوام في المؤسسات الرسمية غير الامنية والخدمية بنسبة 50%.