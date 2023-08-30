وزير النقل يعلن افتتاح خطوط سكك حديد جديدة لنقل الزائرين

2023/08/30 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاربعاء (30 آب 2023) افتتاح المقطع الاول من خط السكة المحمودية _ الإسكندرية والمقطع الثاني من خط الاسكندرية_ المسيب.

وذكر بيان لوزارة النقل، تلقته "بغداد اليوم" أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أعلن افتتاح المقطع الأول من خط السكة المحمودية_الاسكندرية والمقطع الثاني من خط الاسكندرية_ المسيب".

وأشار أن "ذلك جاء لخدمة زوار ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام)".



