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وزير النقل يعلن افتتاح خطوط سكك حديد جديدة لنقل الزائرين

وزير النقل يعلن افتتاح خطوط سكك حديد جديدة لنقل الزائرين
وزير النقل يعلن افتتاح خطوط سكك حديد جديدة لنقل الزائرين
2023/08/30 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بابل 

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاربعاء (30 آب 2023) افتتاح المقطع الاول من خط السكة المحمودية _ الإسكندرية والمقطع الثاني من خط الاسكندرية_ المسيب.

وذكر بيان لوزارة النقل، تلقته "بغداد اليوم" أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أعلن افتتاح المقطع الأول من خط السكة المحمودية_الاسكندرية والمقطع الثاني من خط الاسكندرية_ المسيب".

وأشار أن "ذلك جاء لخدمة زوار ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام)".


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