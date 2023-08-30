2023/08/30 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزيرة الهجرة اليوم الاربعاء عن موافقة مجلس الوزراء على تخفيض أسعار الوحدات السكنية للعائدين من النزوح الداخلي بنسبة 50 بالمئة. وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز انه “بناء على المقترحات المقدمة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، تم استحصال موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس، على تخفيض أسعار […]

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يوافق على تخفيض أسعار الوحدات السكنية للعائدين من النزوح الداخلي أولاً على ايرث نيوز.