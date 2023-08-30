الرشيد: شمول ذوي المهن الطبية ممن لم يتم تعيينهم بالقروض

2023/08/30 | 15:12 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، عن شمول ذوي المهن الطبية ممن لم يتم تعيينهم بالقروض.

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وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2023)، انه "بتوجيه من مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير، اصدر المصرف تعليماته لشمول ذوي المهن الطبية ممن لم يحصلو على فرصة التعيين بقروض المهن الطبية والتي تتراوح ما بين (15-100) مليون دينار عراقي بمدة 5 سنوات وبفائدة 5 بالمئة".

واضاف ان "التعليمات نصت ان منح القرض تهدف لاغراض فتح عيادة او مذخر مستلزمات طبية ومختبرات تحليلات والصيدليات على ان يتم ترويج الطلب من خلال فروع المصرف في بغداد والمحافظات".