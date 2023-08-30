مخرجات لقاء رئيس الوزراء بأعضاء كتلة دولة القانون

2023/08/30 | 15:12 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونواب كتلة دولة القانون النيابية، الاربعاء، اهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2023)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس النواب عن كتلة دولة القانون".

واضاف، انه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلد، والبحث في المواضيع الخاصة ببرنامج الحكومة وأولوياتها الخاصة بتقديم الخدمات وتنفيذ الخطط والبرامج، التي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين".

وتابع، انه "جرى التأكيد على أهمية التكامل وتطابق الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة إلى مجلس النوّاب، لاسيما المتعلق منها بتسهيل مهمة الحكومة في الجانب الاستثماري والاقتصادي، أو التي تخص استكمال بناء مؤسسات الدولة".