تواصل أعمال الصيانة بملعب الميناء الأولمبي

2023/08/30 | 15:25 - المصدر: واع

بغداد – واع

تواصل ملاكات وزارة الشباب والرياضة، تأهيل، وإدامة، وصيانة ملعب الميناء الأولمبي في البصرة استعدادا للموسم المقبل.

وقال مدير المشروع حسين مصطفى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" أعمال الصيانة والتأهيل، مستمرة منذ بطولة خليجي 25 وما بعدها، ولا توجد أية مشكلة في المنظومة الكهربائية ، أو منظومة مياه السقي، والمجاري، وصيانة مقاعد المتفرجين وغيرها"، مشيراً أن "أرضية الملعب، وبعد توقف الأنشطة الرياضية، خضعت لأعمال تهوية التربة، والتسميد، والزراعة، وقص النجيل، بصورة دورية، وهو من الأعمال المعروفة، وتستمر بواقع عشرة أيام، مع أعمال الفحص، وتغيير التربة، وغيرها من الأمور الفنية".

وأضاف، أن "هذه الأعمال سيعلن عن جاهزيتها بعد الاكتمال، واتضاح صورة العشب الأخضر، ولا يمكن أن يكون التقييم في أيام العمل المستمر"، مبيناً، أن "أرضية الملعب جيدة، وأعمال التهوية، والتسميد، والمعالجة تسير بصورة طبيعية، وسيكون ملعب الميناء، جاهزاً لاستقبال أي حدث رياضي أو بطولة الدوري بصورة طبيعية"

وفيما يخص ملاعب التدريب أوضح مصطفى، أن" العمل يسير بنسق واحد، وبتواجد دائرة المهندس المقيم، ومدير عام الدائرة الهندسية، ومتابعة وزير الشباب والرياضة، وقد احتضنت الملاعب بطولات محلية بصرية، ومباريات منتخب البصرة، وتدريبات فرق الناشئين، مؤكداً، أن الأيام المقبلة ستشهد إكمال جميع الأعمال الضرورية، ليكون ملعب الميناء تحفة فنية جاهزة أمام الجميع".