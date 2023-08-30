2023/08/30 | 15:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي نحو 200 مليون دولار في مزاد اليوم الأربعاء لبيع وشراء العملة الأجنبية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع اليوم 195 مليوناً و371 ألفاً و636 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات، حيث بلغت 156 مليوناً و191 ألفاً و636 دولاراً، فيما بلغت المبيعات النقدية 39 مليوناً و180 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفاً، في حين كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 108 شركات.