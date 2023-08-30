نائب يدعو المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لحل قضية كركوك ومكوناتها

2023/08/30 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الكتلة التركمانية النائب ارشد الصالحي، اليوم الاربعاء (30 آب 2023)، المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لحل قضية كركوك ومكوناتها.

وقال الصالحي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "على الكتل السياسية الحاكمة في بغداد ابعاد كركوك من المجاملة السياسية التي وقعت في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة ضمن منهاج الاتفاق السياسي والذي صوت عليه معظم الكتل المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة رغم اعتراضنا الشديد عليه".

وأضاف أن "المادة السابعة من ميثاق العالمي لحقوق الانسان تشير الى أن الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز".

واشار الى أنه "نظرا للتظاهرات السلمية وقطع الطريق الرئيسي الحيوي بين اربيل- كركوك والتي تمر من امام قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومطالبة المتظاهرين بعدم السماح لاخلاء قيادة العمليات معتبرين ذلك ملكاً للدولة ولا يحق لاي حزب سياسي الاستحواذ على ممتلكات الدولة باتفاقات سياسية، وكممثلين نواب عن محافظة كركوك خوفنا الكبير من تصاعد ازمة الخلاف السياسي بين بغداد واربيل ويدفع فاتورتها اهالي كركًوك".

وطالب الصالحي بحسب البيان "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في حل القضية المستعصيةً لكركوك بدلا من تركها للصفقات والمجاملات والخشية من تدهور السلم المجتمعي قريبا في كركوك".

وتابع أن "عدم ايجاد حلول جذرية من قبل ادارة الدولة الحالية لقضية كركوك، وعدم اشراك نواب وممثلين عن محافظة كركوك في الاجتماعات التي تخص ملف كركوك، بل على العكس تركها الى الاتفاقات السياسية الجانبية الثنائية"، مطالباً "المجتمع الدولي التدخل في حل قضية كركوك خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي نحن على اعتاب انتخابات مجالس المحافظات وحث المواطنين بالاشتراك في الانتخابات الديمقراطية اكثر نسبةً بعد عزوف الكثيرين من اداء التصويت لانهيار الثقة بين المواطن والسلطة الحاكمة".







