2023/08/30 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونواب كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاربعاء، اهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس النواب عن كتلة دولة القانون”. واضاف، انه “جرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة […]

ظهرت المقالة السوداني يستقبل أعضاء كتلة دولة القانون النيابية أولاً على ايرث نيوز.