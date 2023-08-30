2023/08/30 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وزارة الشباب والرياضة، حقيقة وجود أية مشكلات في ملعب الميناء الأولمبي. وقال مدير المشروع حسين مصطفى في بيان لوزارة الشباب إن “أعمال الصيانة والتأهيل، مستمرة منذ بطولة خليجي 25 وما بعدها، ولا توجد أية مشكلة في المنظومة الكهربائية المتكاملة، أو منظومة مياه السقي، والمجاري، وصيانة مقاعد المتفرجين وغيرها”. وأشار إلى أن “أرضية […]

ظهرت المقالة حقيقة المشكلات بملعب الميناء.. توضيح رسمي من وزارة الشباب أولاً على ايرث نيوز.