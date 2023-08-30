2023/08/30 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قدمت إدارة نادي الطلبة الرياضي، طلباً إلى وزارة الشباب والرياضة، يخص نادي الزوراء الرياضي. وقال مصدر في الوزارة لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي الطلبة ستقدم طلباً إلى وزارة الشباب والرياضة، ليكون ملعب الزوراء أرضاً مفترضة لنادي الطلبة في دوري المحترفين الموسم المقبل”. ولايمتلك نادي الطلبة ملعباً خاصاً به لخوض المباريات، لكنه كان يجري […]

ظهرت المقالة بعد أزمة العاني.. الطلبة يقدم طلباً لدى وزارة الشباب يخص الزوراء أولاً على ايرث نيوز.