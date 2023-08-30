2023/08/30 | 16:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي،الأربعاء، إكمال أكبر دفعة للإعانة الاجتماعية لشهر ايلول لأكثر من مليون و900 ألف أسرة بمبلغ تجاوز 400 مليار دينار، وسيتم إطلاقها اعتبارا من يوم غد الخميس قبل موعدها المحدد .

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الاسر الجديدة التي ستتسلم الدفعة الأولى لها من المصدرين للبطاقة الذكية لشهر آب ما يقارب 100 الف أسرة، مبينا أن عدد الأسر التي تم شمولها بإعانة الحماية الاجتماعية منذ بداية حكومة الخدمة الوطنية بتاريخ 1/11/2022 بلغ (625) الف أسرة تم اصدار بطاقة ذكية لهم .

وأشار إلى فتح باب الاعتراض للأسر التي ظهرت لهم نتائج التخطيط أنهم فوق مستوى خط الفقر وسيتم نشر جدول المراجعة خلال الأسبوعين المقبلين، مردفا بالقول إن هيئة الحماية الاجتماعية تعمل على اكمال اجراءات اعلان الوجبة الخامسة للمشمولين بالاعانة الاجتماعية، وستنشر الاسماء خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت الأسدي إلى التوجيه بتكثيف الجهود لمتابعة المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية من خلال التقاطع الالكتروني اذ وصل عدد المتجاوزين اكثر من 185 الف متجاوز والمبالغ المستردة تجاوزت 160 مليار دينار .

وزاد بالقول، إن هيئة الحماية الاجتماعية أكملت تحديث البيانات للأسر المشمولة بالاعانة الاجتماعية لشمولهم بالسلة الغذائية إذ تجاوز عدد المشمولين بها ستة ملايين و500 ألف فرد، منوها إلى إكمال الهيئة ذاتها تسلم البيان السنوي لأكثر من مليون و400 ألف.

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تمديد تسلم البيان السنوي للأسر التي لم تقم بملئ البيان السنوي لمدة ثلاثة أشهر تجنباً لإيقاف الاعانة عنهم.

وكشف الأسدي أنه تم تفكيك شبكة من المزورين والمعقبين يقودها موظفون داخل الهيئة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة جميع افراد الشبكة لاحالتهم الى المحاكم المختصة.

وطمأن الوزير، جميع الأسر التي تقدمت الكترونيا ولم يزرها الباحث الاجتماعي لحد الآن والبالغ عددهم 350 الف أسرة، بأنه ستتم زيارتهم من قبل فرق البحث الاجتماعي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر. .