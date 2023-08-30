هدر أكثر من مليار دينار تسبب به مصرف الموصل للاستثمار والتنمية فرع مطار النجف

2023/08/30 | 16:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تمكُّنها من ضبط جميع الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المقترفة من مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهليّ - فرع مطار النجف التي تسبَّبت بهدر أكثر من مليار دينارٍ، لافتة إلى أنَّ ذلك نتج عن تقاعس إدارة المطار عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لمحاسبة المصرف فتسبَّب باستغلال الأخير لها والإفادة منها.

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وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2023)، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف، ألف فريق عملٍ؛ للتدقيق والتحرِّي عن معلوماتٍ وردته تتعلق بتحويل مصرف الموصل للاستثمار والتنـمية الأهلي - فـرع مطار النجف حساب رصيد المطـار من الدولار إلى الدينار العراقي وبسعر الصرف الرسمي، وغلق حسابه الجاري بالدولار لديهم، وتحويله إلى المصرف العراقيّ للتجارة، على الرغم من الإيداع بالدولار ودون موافقة إدارة المطار".

وأضاف البيان، أنَّ "الفريق انتقل إلى مطار النجف، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتقصّي توصَّل إلى صحَّة المعلومات المُتضمّنة حدوث هدرٍ بالمال العام قدره (1,140,300,000) دينار حاصل من فرق السعر السائد بالسوق عن السعر بعد تحويل مبلغ (5,430,000) دولار إلى المصرف العراقي للتجارة، وغلق الحساب دون موافقة إدارة المطار وبشكلٍ مُخالفٍ لتعليمات البنك المركزي".

وتابع أنَّ "فريق المكتب تمكَّن من ضبط الأوليَّات كافَّة المُتعلّقة بحساب مطار النجف في مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهلي"، مُنبّهةً بأنَّ "مدير مصرف الموصل للاستثمار والتنمية فرع المطار امتنع عن التعاون وتزويد الفريق بأيَّة معلومات".

ولفت إلى أنه "تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المضبوطات على أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصّرين".