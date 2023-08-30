2023/08/30 | 16:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الأربعاء، ان رواتب الإعانة الاجتماعية ستطلق يوم غد، فيما اشار الى اكمال البيان السنوي لا كثر مليون و400 الف اسرة.

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وقال الاسدي في مؤتمر صحفي نقلته الوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (30 آب 2023)، انه "تم اكمال اكبر دفعة للإعانة الاجتماعية لشهر ايلول لا كثر من مليون و900 الف اسرة بمبلغ تجاوز الـ 400 مليار دينار"، مبينا انه "سيتم اطلاقها اعتبارا من يوم غد الخميس قبل موعدها المحدد".

واضاف ان "الاسر الجديدة التي ستسلم الدفعة الاولى لها من المصدرين للبطاقة الذكية لشهر اب ما يقارب ال100 الف أسرة"، مشيرا الى ان "عدد الاسر التي تم شمولها بإعانة الحماية الاجتماعية منذ بداية حكومة الخدمة الوطنية بتاريخ 1/11/2022 بلغ (625) الف اسرة تم اصدار بطاقة ذكية لهم".

ذكر ان "باب الاعتراض للأسر التي ظهرت لهم نتائج التخطيط انهم فوق مستوى خط الفقر فتح وسيتم نشر جدول المراجعة خلال الاسبوعين المقبلين"، لافتا الى ان "هيئة الحماية الاجتماعية تعمل على اكمال اجراءات اعلان الوجبة الخامسة للمشمولين بالإعانة الاجتماعية وستنشر الاسماء خلال الاسبوعين المقبلين".

وبين انه "تم التوجيه بتكثيف الجهود لمتابعة المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية من خلال التقاطع الالكتروني اذ وصل عدد المتجاوزين اكثر من 185 الف متجاوز والمبالغ المستردة تجاوزت الـ160 مليار دينار"، موضحا ان "هيئة الحماية الاجتماعية اكملت تحديث البيانات للأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية لشمولهم بالسلة الغذائية اذ تجاوز عدد المشمولين بها ستة ملايين و500 الف فرد".

وتابع ان "الهيئة اكملت استلام البيان السنوي لاكثر مليون و400 الف اسرة"، لافتا الى "تمديد استلام البيان السنوي للأسر التي لم تقم بملئ البيان السنوي لمدة ثلاثة اشهر تجنباً لا يقاف الاعانة عنهم".

وذكر ان "هيئة الحماية ستتولى زيارة ذوي الاعاقة والعاجزين الى منازلهم لغرض استلام البيان السنوي وضمن حملة نجيك البيتك"، مشيرا الى "اكمال البحث الاجتماعي في 24 قسماً من اقسام هيئة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".

ولفت الى انه "بمتابعة مباشرة من مكتب الوزير ورئيس الهيئة، تم تفكيك شبكة من المزورين والمعقبين يقودها موظفين داخل الهيئة واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وسيتم ملاحقة جميع افراد الشبكة لاحالتهم الى المحاكم المختصة"، مطمئناً "جميع الاسر التي تقدمت الكترونيا ولم يزرها الباحث الاجتماعي لحد الان والبالغ عددهم 350 الف اسرة، انه سيتم زيارتهم من قبل فرق البحث الاجتماعي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر".