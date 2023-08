رئيس الغابون يناشد العالم من مكان إقامته الجبرية (فيديو)

بغداد - ناس

نشر حساب "Mimi Mefo Info" عبر شبكة "X"، مقطع فيديو يظهر من خلاله رئيس الغابون علي بن بونغو أونديمبا، يؤكد فيه أنه محتجز وقيد الإقامة الجبرية في مقره الرئاسي، مناشدا العالم بالتحرك.

وجاء في مقطع الفيديو المنشور، "أنا رئيس الغابون علي بن بونغو، أوجه رسالة لجميع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم بالتحرك حيال احتجازي أنا وعائلتي من قبل هؤلاء الأشخاص . ابني في مكان مجهول، وزوجتي في مكان آخر، وأنا هنا في المقر الرئاسي. الآن أنا هنا ولم يحدث شيء، ولا أعرف ما الذي يحدث..لذا أناشدكم بالتحرك الحقيقي".

