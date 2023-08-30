2023/08/30 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عبَّرت لاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق عن سعادتها، بالعرض المستوحى من الحضارة الفرعونية الذي قدمته في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في فالنسيا الإسبانية. وخطفت مرزوق 21 عامًا، الأنظار بعرضها المميز الذي ارتدت خلاله زيًّا مستوحى من ملابس ملكات مصر القديمة، وقدمته على أنغام أغنية “الأقصر بلدنا” التي غناها الفنان الراحل محمد العزبي. وقالت […]

ظهرت المقالة مصرية تُبهر بعرض فرعوني في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي أولاً على ايرث نيوز.