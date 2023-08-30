وزير الصحة يتكفل بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر

2023/08/30 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز

وزير الصحة يستقبل رئيس نادي الكرخ الأستاذ الاعلامي كريم حمادي ويتكفل بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر

متابعة لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني أكد السيد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي خلال استقباله رئيس نادي الكرخ الأستاذ الاعلامي كريم حمادي اليوم الاربعاء الموافق ٣٠ اب ٢٠٢٣ في مقر مكتبه بالوزارة تكفله بعلاج اللاعب الدولي السابق شرار حيدر وتذليل كافة العقبات لاستمرار العلاج والمتابعة لحين اكتسابه الشفاء التام .

وقدم مدير نادي الكرخ الأستاذ كريم حمادي شكره وتقديره العاليين للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة لإهتمامهما وحرصهما على صحة وسلامة اللاعب وكافة شرائح المجتمع ومنهم الرياضيين وايلاءهم اهتمامًا خاصا كونهم يعكسون الجانب المشرق للبلد.