’سيطرات وفلاتر تفتيش’.. انتشار امني جنوبي بغداد لتأمين الزيارة الاربعينية

2023/08/30 | 16:55 - المصدر: ناس نيوز

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إعلام عمليات بغداد: بأشراف ميداني لقائدها، قطعات فرقة المشاة السابعة عشر تباشر بتنفيذ الخطة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

بغداد ٣٠ آب ٢٠٢٣

تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبإشراف ميداني من اللواء الركن قائد فرقة المشاة السابعة عشر، باشرت تشكيلات ووحدات الفرقة اعلاه والقطعات الملحقه بها بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين(عليه السلام ) ضمن قاطع المسؤولية جنوبي بغداد، حيث شملت الخطة تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية المتخذة والمتمثلة بنصب السيطرات والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات وتأمين الطرق وتكثيف الجهود الاستخبارية وتعزيز الواجبات والمهام ونصب فلاتر التفتيش، هذا وأكد قائد الفرقة على استنفار كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع الأجهزة الأمنية والخدمية لتقديم افضل الخدمات للزائرين.