السوداني يلجأ لإجراء هو الأول من نوعه لمنع استغلال زوار الأربعينية

2023/08/30 | 17:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، يوم الأربعاء، بأن الحكومة العراقية اتخذت إجراء هو الأول من نوعه يتمثل بدفع أجور نقل زوار الأربعينية من وإلى العتبات المقدسة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه باستئجار 1400 باص لإضافتها إلى أسطول وزارة النقل لاستيعاب زائري الأربعينية ومنع استغلالهم من قبل أصحاب سيارات النقل الخاص من خلال رفع الأجور في أيام الذروة".

وعادة من يستغل بعض أصحاب سيارات النقل الخاصة بمختلف أحجامها، الأيام الأخيرة الزيارة الأربعينية وغيرها من المناسبات المليونية لرفع أجور النقل بسبب كثرة الزوار وعدم كفاية سيارات النقل المتوفرة لاستيعابهم.

وخلال الزيارة الأربعينية الجارية قام البعض من أصحاب سيارات النقل باستغلال الزوار وخصوصاً غير العراقيين منهم برفع أجور نقلهم من المنافذ الحدودية إلى محافظة كربلاء وغيرها من المدن العراقية التي تضم المراقد المقدسة.