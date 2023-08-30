2023/08/30 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، باقر السعدي، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، عن وجود ثلاثة متغيرات في خطة توزيع وقود التدفئة بالعراق.

وقال السعدي لـ "بغداد اليوم"، ان "الحكومة الحالية، تسعى بشكل حثيث الى اجراء تغييرات في آليات تقديم الخدمات للأهالي من خلال الوزارات المختصة وفق برامج ذات جدوى فعلية وليس وفق خطط تعاني من سلبيات".

وأضاف، ان "توزيع وقود التدفئة -في اشارة الى النفط الأبيض- شكل مصدر معاناة للاهالي لسنوات بسبب تكرار الأزمات لكن الوضع هذه المرة مختلف من خلال اعتماد ثلاثة متغيرات مهمة أبرزها بدء التوزيع قبل 60 يوما من حلول الشتاء وبأسعار مدعومة من أجل توفير خزين كافٍ لمواجهة أي انخفاض في درجات الحرارة".

وأشار السعدي الى، ان "هناك 7 مناطق هي الأكثر حاجة للنفط بسبب مناخها البارد في الشتاء ومنها اقليم كردستان والمحافظات القريبة منه كونها الأكثر تأثراً بأي موجات برد قاسية لكن الوضع يكون أقل في الوسط والجنوب" مبينا ان "التوزيع المبكر للوقود يقلل من الزخم على مادة النفط الأبيض".

وتابع، ان "هناك جدية من خلال خطة اعتمدت مؤخرا في انهاء أي محاولات ترمي الى خلق سوق سوداء للنفط الأبيض واستغلال أي موجة برد في رفع الأسعار" لافتا الى، ان "كمية ما ضُخ من النفط كبيرة جدا ستساعد في خلق مرونة في اليات التوزيع وفق الوجبات".

يشار الى ان وزارة النفط، تعتمد البطاقات الوقودية في موسم شتاء في توزيع النفط الأبيض للعوائل وتبلغ حصة كل عائلة منها 100 لتر شهرياً.