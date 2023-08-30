حمودي يؤكد لسفير الكويت أهمية طريق التنمية وضرورة مشاركة دول الخليج والجوار

2023/08/30 | 18:10 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الأربعاء، على أهمية طريق التنمية وضرورة مشاركة دول الخليج والجوار.وذكر بيان للمجلس الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" همام حمودي، استقبل سفير دولة الكويت طارق عبد الله الفرج، وبحثا التطورات السياسية وعلاقات البلدين وفرص التعاون المشترك".وأكد حمودي خلال اللقاء،" أهمية مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي تبنته حكومة الإطار، ليس للعراق وحسب بل لدول المنطقة والعالم"، مبينا، أن" الاستقرار الذي يشهده العراق هيأ الظروف لقفزة نوعية في المجالين الخدمي والاقتصادي، بما سينعكس إيجابا على دول المنطقة بالكامل".وأشار إلى" أهمية مشاركة دول الخليج والجوار بالفرص الاستثمارية التي أطلقها العراق"، منبها، إلى أن" تنمية المصالح المشتركة هي السبيل الأفضل لتعميق العلاقات وتعزيز الاستقرار".