2023/08/30 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكدت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، ان قطع الطرق ستكون حسب الحاجة الملحة بخصوص الزخم لتوافد الزوار الى مرقد الامام الحسين عليه السلام، مشيرا الي ان جميع المحافظات شاركت بهذه الخطة. وقال اعلام المديرية المقدم حيدر شاكر، في تصريح لايرث نيور: “فيما يخص خطة مديرية المرور العامة لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، […]

ظهرت المقالة المرور تتحدث لـ”ايرث نيوز” عن خطتها للزيارة الاربعينية أولاً على ايرث نيوز.