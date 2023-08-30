2023/08/30 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة، أحمد الأسدي، اليوم الاربعاء، الوزارات المعنية الممثلة في الهيئة بتحديد اولوياتها بشأن ستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة لكونها من القضايا المهمة، والاساسية. واضاف بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا دوريا لهيئة رعاية الطفولة يوم الاربعاء الموافق 30-8-2023 بحضور اعضاء الهيئة ممثلي […]

ظهرت المقالة وزير العمل يدعو الوزارات المعنية بتحديد أولوياتها بشأن ستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة أولاً على ايرث نيوز.