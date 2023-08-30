المندلاوي يشيد بدور العشائر الأصيلة ويتكفل بإرسال حالات إنسانية حرجة للعلاج بالخارج

2023/08/30 | 18:45 - المصدر: واع

بغداد- واعأشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، بدور العشائر العراقية الأصيلة في الحفاظ على قيم وثقافة وتراث العراق، فيما تكفل بإرسال عدد من الحالات الإنسانية الحرجة للعلاج خارج البلد.وقال مكتب المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي التقى، خلال جولة ميدانية أجراها اليوم، في محافظة ذي قار، بعدد من شيوخ العشائر في الناصرية (شيخ البدور العام وشيخ آل ازيرج العام والشيخ فضل العبادي)، بحضور النائب داود العيدان".وأشاد المندلاوي" بدور العشائر العراقية الأصيلة في الحفاظ على قيم وثقافة وتراث العراق، ودفاعها عن ترابه ومقدساته خلال السنوات السابقة، فضلا عن تصديها للتهديدات الخطيرة والدخيلة على المجتمع، وتعاونها مع الأجهزة الأمنية لدعم الاستقرار في عموم البلاد"، مثمناً "جهودها في إحياء القضية الحسينية وخدمة الزوار القادمين لتأدية زيارة الأربعين".واستمع لأهم المشاكل التي تمر بها المحافظة، من شحة المياه وتطوير خدمات البنى التحتية فيها، وزيادة ساعات تجهيزها بالكهرباء، فضلاً عن الاحتياجات الخدمية والمجتمعية والمعالجات اللازمة والعاجلة لها".وتكفل المندلاوي" بإرسال عدد من الحالات الإنسانية الحرجة للعلاج خارج البلد"، داعياً إلى" الإسراع في استكمال المشاريع الخدمية للنهوض بواقع المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها".