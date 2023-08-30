تفاصيل اجتماع السوداني ورئيس الجمهورية السابق برهم صالح

2023/08/30 | 19:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.

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وذكر بيان لمكتب السوداني تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2023)، أنه "شهد اللقاء استعراض مجمل الأوضاع العامة والقضايا على الصعيد الوطني، وأهم المراحل المتحققة في تنفيذ البرنامج الحكومي".

وأضاف، "كما جرى تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والمالية والخدمية، التي تواجه الأجهزة التنفيذية الحكومية، وسبل تعزيز الأداء وتطويره، وأهمية مساندة الأطراف والقوى السياسية لهذه الجهود؛ لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم".