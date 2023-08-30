2023/08/30 | 19:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

صدرت الآن بيانات مخزون النفط الأميركي الخام لتسجل انخفاضًا هائلاً بأكثر من 10 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 3 مليون برميل.

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وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط بواقع 10.584 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 3.267 مليون برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي انخفاضًا بواقع 6.135 مليون برميل.

ويرتفع خام برنت الآن بنسبة 0.11% إلى 85 دولار للبرميل.

فيما يصعد خام تكساس بنسبة 0.16% إلى 81.25 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت اليوم بعد بيانات كشفت سحب هائل في مخزونات النفط الأمريكية مشيرة إلى زيادة الطلب بالأخص من توقع حدوث انقطاع محتمل في الإمدادات ناجم عن إعصار إداليا.

ويتراجع مؤشر الدولار بعد بيانات كشفت عن تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، الأمر الذي قد يستلزم سياسة أقل تشددا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن المكاسب الأكبر في الأسعار تعرقلت بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع الإمدادات العالمية واحتمال تدهور الطلب.

وكانت الأسواق أيضًا على أهبة الاستعداد قبل صدور المزيد من الإشارات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من الأسبوع، حيث يواجه أكبر مستهلكي النفط في العالم تباطؤًا محتملاً في النمو الاقتصادي هذا العام.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي (API) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء احتمالات انخفاض مخزونات النفط بأكثر من 11 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس، حيث كثفت محطات التكرير الإنتاج قبل عطلة عيد العمال التي عادة ما تمثل ذروة الطلب في الصيف.

وكان المحللون يتوقعون سحب 2.9 مليون برميل، بعد تعادل 2.4 مليون برميل في الأسبوع السابق. لكن بيانات معهد البترول الأمريكي أشارت أيضًا إلى استمرار مخزونات البنزين ونواتج التقطير في التزايد، مما زاد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على الوقود بعد عطلة عيد العمال، والبقاء ضعيفًا حتى الآن خلال موسم الصيف.

وبعيدا عن المخزونات الأمريكية، تراقب الأسواق أيضا أي زيادات محتملة في الإمدادات من روسيا والعراق. وقالت روسيا إنها ستخفض تدريجياً تخفيضات إنتاجها المستمرة في سبتمبر، في حين أشار وزير الطاقة التركي إلى أن الإمدادات من خط أنابيب شمال العراق على وشك الاستئناف.