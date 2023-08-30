فتح باب التطوع في صفوف الجيش العراقي لمدة اسبوع

2023/08/30 | 19:44 - المصدر: الجيش العراقي

فرصة استثنائية للشباب: الجيش العراقي يعلن عن توسيع برنامج التطوع للفترة من ١٥ اإلى ٢١ أيلول

بغداد (موسوعة العراق) - في خطوة تهدف لتعزيز المنظومة الدفاعية في العراق، أعلن الجيش العراقي عن فتح باب التطوع للشباب العراقي الملتزم والواعي. سيكون ذلك خلال الفترة من ١٥ سبتمبر حتى ٢١ سبتمبر لهذا العام.

وبعد سنوات من الجهود الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، يأتي هذا الإعلان كفرصة للشباب العراقي للمشاركة الفعّالة في بناء وتحسين مستقبل العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "الى الشباب الواعي من أبناء شعبنا الحبيب سيتم فتح باب التطوع في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي للفترة من ٢٠٢٣/٩/١٥ ولغاية ٩/٢١ منه".

واضاف "سنعلن عن شروط القبول ورابط الاستمارة الالكترونية لاحقاً. فإلى ذلك نسترعي الانتباه".

ويعد هذا الإعلان فرصة ذهبية للشباب لبذل جهدهم في خدمة وحماية وطنهم، وللمساهمة في تعزيز الاستقرار والسلام في العراق.