المخابرات تحبط إدخال اجهزة عسكرية لشركة نفط روسية جنوبي العراق

2023/08/30 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية أحبطت ادخال اجهزة عسكرية لإحدى الشركات الاجنبية العاملة في احدى الحقول النفطية بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لجهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من احباط ادخال 14 راداراً عسكرياً، و12 كاميرا حرارية ضمن إحدى الحاويات الخاصة بشركة لوك أويل النفطية الروسية العاملة في حقول الرميلة النفطية بمحافظة البصرة".

وأضاف المصدر، أن "القوة الأمنية قامت بمصادرة هذه الأجهزة وفتحت تحقيقاً عالي المستوى مع مسؤولين في الشركة بشأن إدخال هذه الاجهزة دون استحصال الموافقات الامنية من الجهات الحكومية".