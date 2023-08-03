بعملية مخابراتية.. ضبط معدات عسكرية بحاوية لشركة نفط روسية في البصرة

2023/08/30 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، عن ضبط أجهزة عسكرية مخالفة في حاوية تابعة لشركة نفط روسية في محافظة البصرة.

ونقلت وسائل اعلام محلية في البصرة عن مصدر أمني قوله، إنه "تم ضبط رادارات عسكرية وكاميرات حرارية مخالفة للضوابط موردة لشركة لوك أويل الروسية العاملة في حقل الرميلة الشمالية في البصرة".

وأوضح، أن "جهاز المخابرات في البصرة ضبط 14 راداراً عسكرياً بالإضافة إلى 12 كاميرا حرارية داخل حاويه تابعة إلى الشركة الروسية في الحقل" دون ان يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسنَ لـ"بغداد اليوم" التحقق من المعلومة بعد.