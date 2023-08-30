2023/08/30 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، من ضبط عددٍ من المُتَّهمين في دائرة الصحَّة في الأنبار، بتهمة تزوير تقارير طبية مقابل تلقّي مبالغ ماليَّة. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بورود معلوماتٍ إلى مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تتضمَّن إقدام […]

ظهرت المقالة ضبط عدداً من المتهمين في صحة الأنبار بالتلاعب بالتقارير الطبية وتلقي الرشى أولاً على ايرث نيوز.