2023/08/30 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهم المراحل المتحققة في تنفيذ البرنامج الحكومي. وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية السابق برهم صالح”. وأضاف، أن “اللقاء شهد استعراض مجمل […]

ظهرت المقالة السوداني يبحث مع صالح المراحل المتحققة في تنفيذ البرنامج الحكومي أولاً على ايرث نيوز.