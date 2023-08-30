السوداني يجري مباحثات مع برهم صالح

2023/08/30 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، مجمل الأوضاع العامة والقضايا على الصعيد الوطني، وأهم المراحل المتحققة في تنفيذ البرنامج الحكومي.

وبحسب بيان لمكتب السوداني، "جرى تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والمالية والخدمية، التي تواجه الأجهزة التنفيذية الحكومية، وسبل تعزيز الأداء وتطويره، وأهمية مساندة الأطراف والقوى السياسية لهذه الجهود؛ لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم".